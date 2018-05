Formel 1: Baku-Crash bei Red Bull abgehakt

Beim Grand Prix von Spanien am Sonntag in Barcelona (15.10 Uhr, live in ORF eins) ist der Zwischenfall beim Rennen zuletzt in Baku, als einander Daniel Ricciardo und Max Verstappen von der Strecke geschossen haben, kein Thema mehr. „Das Kapitel ist abgeschlossen“, sagte Red-Bull-Motorsportdirektor Helmut Marko. Beide Piloten dürfen weiter ohne Stallorder fahren. Sollte es erneut Probleme geben, will der Rennstall aber reagieren.

