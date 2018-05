Sorge vor Engpass treibt Ölpreis nach oben

US-Präsident Donald Trump zieht sein Land aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurück und führt die Sanktionen gegen das Land wieder ein. Was jetzt kommt, ist politisch wie wirtschaftlich fraglich. Der Ölmarkt reagierte nervös, die Preise stiegen am Mittwoch auf das höchste Niveau seit dreieinhalb Jahren. Im Iran tätige Unternehmen befinden sich in der Zwickmühle, für die Bevölkerung des Iran sind die Aussichten düster. Manche Hoffnung ruht nun auf dem wichtigen Handelspartner China.

Lesen Sie mehr …