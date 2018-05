„Es wird einfach jedes Mal besser“

Die erste Hürde ist genommen: Cesar Sampson hat am Dienstag den Einzug ins Song-Contest-Finale geschafft. Für die Show am Samstag ist der Oberösterreicher, der sich in ersten Interviews nach seinem Aufstieg hauptsächlich „happy, happy, happy“ zeigte, zuversichtlich. Das Semifinale sei für ihn ein perfekter Abend gewesen - und doch meint Sampson: „Es wird einfach jedes Mal besser“ und kündigt an, bei seinem Auftritt im Finale noch ein „Scheibchen nachzulegen“.

