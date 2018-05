Strache und Kurz: Klare Arbeitsteilung bei EU-Präsidentschaft

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Vize Heinz-Christian Strache (FPÖ) haben offenbar eine klare Arbeitsteilung, was den künftigen EU-Ratsvorsitz betrifft. „Er kümmert sich um den Europäischen Rat und ich um Österreich“, sagte Strache heute bei einer Festveranstaltung mit Kurz zum Europatag in Wien. In ihrem Ausblick auf den EU-Vorsitz betonten die beiden vor allem die Migrationspolitik.

Kurz will Ende der Debatte über Flüchtlingsverteilung

Inhaltlich gaben sich Kurz und Strache in einem vom früheren „Spiegel“-Chefredakteur Stefan Aust moderierten Zweiergespräch auf einer Linie und betonten vor allem die Migrationsfrage. So sprach sich Kurz dafür aus, die Diskussion über eine EU-Flüchtlingsverteilung zu beenden.

Sollte unter bulgarischer Ratspräsidentschaft ein weiterer Anlauf im Juni scheitern, „dann bin ich dafür, dass man irgendwann dieses Thema beendet“. Österreich wolle sich als Ratsvorsitz auf den Außengrenzschutz konzentrieren. „Was es dringend brauchte, wäre der klare politische Willen, auch solche unangenehme Entscheidungen zu treffen“, sagte er mit Blick auf die von ihm geforderte strikte Asylpolitik an den EU-Außengrenzen.

Strache ortet „Vertrauensverlust“

Strache wies darauf hin, dass der Ratsvorsitz die EU wieder näher an die Bürger bringen wolle. Man habe immer gesagt, dass die EU große Probleme lösen solle. „Dann kommt ein so großes Problem auf uns zu, und dann gibt es ein Versagen der EU an den Außengrenzen“, sagte er. Das habe zu einem „Vertrauensverlust“ geführt, den der österreichische Ratsvorsitz „kompensieren“ wolle.

Beide Politiker äußerten sich überzeugt, dass die Flüchtlingskrise das „Brexit“-Votum ausgelöst habe. Den EU-Austritt der Briten könne man nicht mehr ändern, so Kurz. „Was noch zu retten ist, ist der Schengen-Raum“, sagte er mit Blick auf die „größte Errungenschaft“ und „die Basis auch für den wirtschaftlichen Erfolg der Europäischen Union“.

„Daher halte ich es für höchst problematisch, dass wir nach wie vor den Schengen-Raum aufs Spiel setzen“, so Kurz. Der Ratsvorsitz Österreichs wolle aus diesem Grund „einen Schritt machen in Richtung Vollendung des Schengen-Raumes“ durch den Schutz der Außengrenzen.

Kurz für „flexiblere“ Nachbarschaftspolitik

Bezüglich der „Brexit“-Verhandlungen sprachen sich Kurz und Strache dafür aus, keine Bestrafung Londons vorzunehmen. Kurz bekräftigte auch neuerlich sein Eintreten für eine Reform des EU-Budgets nach dem „Brexit“.

Während Strache die Forderung nach einem Abbruch der Türkei-Verhandlungen bekräftigte und die Suche nach Bündnispartnern auf EU-Ebene ankündigte, sprach sich Kurz für eine „flexiblere Nachbarschaftspolitik“ aus, die auf die jeweiligen Partnerländer eingehe. Durch eine maßgeschneiderte Lösung könnte man etwa in der Ukraine „eine wesentlich entspanntere Situation“ schaffen.