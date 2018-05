Förderungen für überbetriebliche Lehre werden gekürzt

Österreichs angehende Facharbeiterinnen und -arbeiter sollen ihre Lehrausbildung wieder vermehrt in Betrieben absolvieren. Die Ausbildungsbeihilfe für Jugendliche über 18 Jahre, die eine überbetriebliche Ausbildungseinrichtung besuchen, wird mit 1. September in den ersten zwei Lehrjahren von 753 auf 325,80 Euro monatlich gekürzt, bestätigte AMS-Sprecherin Beate Sprenger einen „Kurier“-Bericht (Mittwoch-Ausgabe).

Die Ausbildungsbeihilfe sei erst per 1. September 2017 im Zuge der Ausbildungsgarantie für unter 25-Jährige erhöht worden, so die Sprecherin zur APA. Es habe sich sozusagen um eine einjährige Probezeit gehandelt. Das AMS sagte, es soll durch die Ausbildungsbeihilfe nicht passieren, dass Lehrlinge in Betrieben weniger verdienen als Lehrlinge in Lehrwerkstätten.

Probleme bei schwerer Integration in Arbeitsmarkt

Im „Kurier“ verwies Sprenger auf die bundesweit 20.000 offenen Lehrstellen. Für Probleme dürften die Kürzungen aber dort sorgen, wo junge Menschen schwer in den Arbeitsmarkt integriert werden können: Die Chefin des AMS Wien, Petra Draxl, sagte in der Zeitung, durch den höheren finanziellen Anreiz sei es viel besser gelungen, junge Menschen ohne Abschluss von der Straße zu holen.

Scharfe Kritik an der Kürzung kam von der Gewerkschaftsjugend: „Jugendlichen in der überbetrieblichen Ausbildung Geld zu streichen wird nicht dazu führen, dass sie morgen eine Lehrstelle in einem Betrieb finden“, so Sascha Ernszt, Vorsitzender der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ), in einer Aussendung. Der Verdienst sei dort meist ohnehin geringer als in einem Betrieb.

Zahl der Lehrlinge in Einrichtungen konstant

Laut Wirtschaftskammer ging die Zahl der Lehrlinge in den vergangenen fünf Jahren von 125.000 auf 107.000 zurück, in der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung blieb die Zahl aber relativ unverändert. Dem AMS zufolge sind aktuell rund 11.100 Jugendliche und junge Erwachsene in einer Lehrwerkstatt, davon seien rund 7.500 unter 18 Jahre alt.

Insbesondere in Wien haben viele Lehrlinge in den überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen Migrationshintergrund, der Anteil der Flüchtlinge ist mit 267 Asylberechtigten österreichweit eher gering.