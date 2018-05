Strolz: Meinl-Reisinger eine „Wucht“

Mit Beate Meinl-Reisinger komme eine „Wucht, eine Löwin, eine, die die Stirn bietet“: Mit diesen Worten hat heute der scheidende NEOS-Chef Matthias Strolz für seine Wunschnachfolgerin Beate Meinl-Reisinger geworben. Beide zeigten sich überzeugt, dass die Chefin von NEOS Wien bei der Mitgliederversammlung am 23. und 24. Juni zur Bundesparteichefin gewählt werden würde.

Im internen Forum mit über 1.000 Mitgliedern habe es keine negativen Meldungen gegeben. „Ich glaube, dass der Rückhalt groß ist“, so Strolz. Meinl-Reisinger werde in dieser Funktion vieles gleich gut machen wie er, vieles aber auch anders: „Sie wird eine eigene Handschrift haben.“

Angriffig gegen Regierung

Wie diese Handschrift aussehen könnte, demonstrierte Meinl-Reisinger gleich mit Angriffen gegen die Regierung. Bei der Gründung von NEOS vor sieben Jahren „hätten wir uns nicht vorstellen können, dass unsere Werte auf einmal verhandelbar sind, dass die Menschenrechte, die Presse- und Meinungsfreiheit und die europäischen Werte verhandelbar sind.“

Für NEOS bleibe all das unverhandelbar, und man werde weiter dafür kämpfen. Deswegen werde NEOS aber nicht die Augen vor Problemen verschließen, sondern sie ansprechen, so Meinl-Reisinger, die es etwa als „Verbrechen“ bezeichnete, dass in Schulklassen 80 Prozent Kinder ohne Deutschkenntnisse sitzen. Aber nur weil man die Probleme benenne, „darf man sie nicht für machtpolitische Zwecke missbrauchen und noch größere machen“.

Es sei „zynisch, verantwortungslos und unanständig“, auf andere zu zeigen und ihnen die Schuld an allem zu geben, so Meinl-Reisinger in Richtung ÖVP und FPÖ. Sie fragte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), wie er sich „morgens in den Spiegel schauen kann, wenn er nicht das Rückgrat hat“, dem eigenen Koalitionspartner bei rassischtischen und antisemitischen Entgleisungen klar entgegenzutreten.

Wien-Chefposten vakant

Neben der Wahl eines neuen Vorsitzenden werden bei der Mitgliederversammlung auch der Vorstand und der erweiterte Vorstand neu gewählt. Darüber hinaus wird die Wiener Landespartei einen neuen Chef oder eine neue Chefin brauchen, denn Meinl-Reisinger will diesen Job ebenfalls schrittweise und geordnet abgeben, sollte sie Bundesparteichefin werden.