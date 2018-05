Favorit mit Startnummer eins

18 der 43 Teilnehmerländer beim Eurovision Song Contest müssen heuer noch um den Einzug ins Finale zittern. Die zehn Aufsteiger werden im zweiten Semifinale am Donnerstag gekürt. Mit Startnummer eins recht selbstbewusst ins Rennen geht der norwegische Harry-Potter-Klon Alexander Rybak. Er hat den Bewerb 2009 schon einmal gewonnen und will nun mit „That’s How You Write a Song“ seiner Konkurrenz Nachhilfe geben. Jagd auf den Favoriten machen unter anderem stampfende Wikinger-Dänen, rockige Ungarn und jede Menge Balkan-Pop.

