Gedenkrede: Köhlmeier sieht keinen NS-Vergleich

Die Republik hat gestern mit mehreren Veranstaltungen des Endes des Zweiten Weltkriegs gedacht. Zunächst wurde der 8. Mai bei einem Festakt im Bundeskanzleramt als Tag der Befreiung gewürdigt, am Abend fand auf dem Wiener Heldenplatz zudem bei ungünstigen Wetterbedingungen das „Fest der Freude“ statt. Höhepunkt war ein Konzert der Wiener Symphoniker.

Rund um eine Gedenkrede des Schriftstellers Michael Köhlmeier waren zuvor Debatten entbrannt. Der Autor nahm dazu in der ZIB2 Stellung: Er habe in seiner Rede am Freitag keinen NS-Vergleich gezogen.

