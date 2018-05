Song Contest: Cesar Sampson steht im Finale

Das erste Halbfinale des 63. Eurovision Song Contest in Lissabon ist geschlagen – mit einem Wunschergebnis für Österreich: Cesar Sampson steht mit seinem Song „Nobody but You“ am Samstag im Finale. Der gebürtige Linzer mit der großen Soulstimme wurde damit den hohen Erwartungen gerecht, die im Vorfeld von den Wettbüros geschürt wurden.

Wobei die Buchmacher generell einmal mehr für treffsichere Prognosen sorgten - wie auch im Fall des israelischen Beitrags von Netta, dem im Rahmen des ersten Semifinales die ganz große Aufmerksamkeit gegolten hat.

