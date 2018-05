Trump: Nordkorea lässt drei inhaftierte US-Bürger frei

Nordkorea hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump drei US-Bürger freigelassen. Diese waren in dem abgeschotteten Land festgehalten worden. Trump schrieb heute auf Twitter, die drei „Gentlemen, auf die jeder wartet“, seien mit Außenminister Mike Pompeo auf dem Weg aus Nordkorea und sollten in der Nacht auf morgen nahe Washington landen.

Der Schritt gilt als Geste des guten Willens aus Pjöngjang vor dem geplanten Treffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und dem US-Präsidenten. Sie wollen Ende Mai oder Anfang Juni zusammenkommen. Trump schrieb, Ort und Zeit für dieses Treffen stünden fest.

„Feindselige Handlungen“

Bei den Freigelassenen handelt es sich um Kim Dong Chul, Tony Kim und Kim Hak Song. Ihre Festnahmen hatten für neue Probleme in den ohnehin angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern gesorgt.

Der in Südkorea geborene Amerikaner Kim Dong Chul wurde in Nordkorea vor zwei Jahren wegen angeblicher Umsturzversuche zu zehn Jahren Haft mit Zwangsarbeit verurteilt. Kim Hak Song wurde vor einem Jahr wegen des Vorwurfs feindseliger Handlungen festgenommen. Tony Kim wurde ebenfalls vor gut einem Jahr in Nordkorea festgenommen. Auch ihm wurde feindseliges Verhalten vorgeworfen.