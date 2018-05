ÖFB-Cup: Salzburg ist „gierig“ auf das Double

Drei Tage nach dem fünften Meistertitel in Serie hat Salzburg bereits den nächsten Rekord im Visier. Mit einem Sieg im Cupfinale heute (20.30 Uhr, live in ORF eins) in Klagenfurt gegen Sturm Graz könnten die „Bullen“ auch das fünfte Double in Folge schaffen.

Trotz der kräfteraubenden Saison ist Trainer Marco Rose überzeugt, dass seine Spieler noch einmal alles in die Waagschale werfen werden. „Sie sind nach wie vor gierig“, versicherte der Deutsche. Obwohl die Generalprobe mit 4:1 gewonnen wurde, erwartet Rose keinen Selbstläufer, sondern ein Duell auf Augenhöhe.

