Rekrut flog mit Falschgeld- und Pornohandel auf

Falschgeldhandel, pornografische Darstellung Minderjähriger, Diebstahl und Drogenbesitz wirft die Polizei einem 21-jährigen Rekruten vor. Die gefälschten Geldscheine waren in einer Diskothek in Zwettl (Niederösterreich) in Umlauf. Der Mann wurde festgenommen.

