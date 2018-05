Verwaltungsrecht: Ende von Mehrfachstrafen muss warten

Das von der Koalition angekündigte Ende der Mehrfachstrafen in Verwaltungsverfahren muss etwas warten. Wie ÖVP-Justizminister Josef Moser vor dem Ministerrat ankündigte, soll das „Kumulationsprinzip“ bis 2020 evaluiert werden. Bis dahin soll es aber die Möglichkeit einer „außerordentlichen Strafminderung“ geben.

Ab 2020 nur noch eine Strafe

Das „Kumulationsprinzip“ besagt, dass bei Verwaltungsdelikten jedes Vergehen einzeln bestraft wird. Damit werden etwa Arbeitszeitverletzungen in Großkonzernen, die mehrere tausend Mitarbeiter betreffen, härter bestraft als in kleinen Firmen mit einigen wenigen Mitarbeitern. Ab 2020 soll es dagegen nur noch eine einzelne Strafe geben.

Bis das in Kraft tritt, soll eine „außerordentliche Strafmilderung“ gelten, und zwar Mehrfachstrafen „auf ein angemessenes Ausmaß zu mildern“, wenn die Summe der Einzelstrafen in Hinblick auf das Verschulden unverhältnismäßig wäre. Von der Milderung ausgenommen bleiben sollen laut den Erläuterungen Strafen wegen illegaler Ausländerbeschäftigung.

Ministerien sollen Vorschläge umsetzen

Außerdem hat die Regierung einen internen Verwaltungsreformprozess gestartet. Erste Ergebnisse soll dieser bis Jahresende bringen. Unter dem Titel „Österreich neu bauen“ sollen die Ministerien Reformvorschläge von Rechnungshof, Wirtschaftsforschern und früheren Verwaltungsreformgruppen umsetzen. Gestartet wurde das Projekt heute im Ministerrat. Ein konkreter Fahrplan soll bis Juni stehen, heißt es im entsprechenden Regierungsbeschluss.

Für heute kündigte Moser außerdem einen Gesetzesentwurf an, der den Grundsatz „Beraten statt Strafen“ im Verwaltungsverfahren festschreiben soll. Gelten soll das bei erstmaligen Delikten ohne Vorsatz. Als Beispiel nennt das Justizministerium Meldeverstöße bei Sozialversicherungen: Sollte ein Unternehmer die Meldung eines Mitarbeiters zehn Minuten zu spät durchführen, ansonsten aber alles korrekt sein, soll es keine Anzeige geben.

Moser erwartet Schritte von Ländern

Von der Landeshauptleutekonferenz am kommenden Mittwoch und Donnerstag erwartet Moser ebenfalls Schritte zu einer Verwaltungsreform. Eine achtköpfige Arbeitsgruppe aus je vier Bundes- und Landesvertretern soll eingerichtet werden. So sollen laut Moser „klare Kompetenzen“ in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Pflege geschaffen werden, wo die Zuständigkeiten derzeit zwischen Bund und Ländern aufgesplittert sind.

„Ausräumen“ will Moser den Verfassungsartikel 12, der die gemischte Gesetzgebung von Bund und Ländern etwa bei der Mindestsicherung vorsieht. Auslaufen soll laut Moser unter anderem auch das Übergangsgesetz aus 1920. Dieses regelte den Übergang von der Monarchie zur Republik und wurde bereits weitgehend aufgehoben.