Im Vorfeld des Treffens von Trump und Kim

Nordkorea hat in der Vergangenheit immer wieder US-Bürger wegen angeblicher Umsturzversuche festgenommen. Oft galt das auch als ein Faustpfand in Verhandlungen. Beim Besuch des US-Außenministers Mike Pompeo in Pjöngjang zur Vorbereitung des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un zeigte das Regime eine Geste guten Willens: Drei inhaftierte US-Bürger kamen frei.

