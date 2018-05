ÖVP sieht keine Uneinigkeit bei Sozialversicherung

Widersprüchliche Angaben zur Sozialversicherungsreform in der ÖVP haben heute für Aufmerksamkeit gesorgt. Kanzler und Parteichef Sebastian Kurz widersprach Klubchef August Wöginger, der am Wochenende den Verbleib der Beitragseinhebung bei den Kassen zugesagt hatte.

Kurz verweist auf Regierungsprogramm

Bezüglich der Beiträge gebe es eine klare Regelung im Regierungsprogramm, die auch umgesetzt werden solle, so Kurz im Pressefoyer nach dem Ministerrat. Im Programm von ÖVP und FPÖ ist von einer „einheitlichen Abgabestelle für die Einhebung aller lohnabhängigen Abgaben“ die Rede. Wöginger als koalitionsinterner ÖVP-Verhandler hatte hingegen gegenüber der APA versichert, dass die Einhebung bei der Sozialversicherung bleiben soll.

Später präzisierte die ÖVP ihre Position in Sachen Beitragseinhebung und versicherte, dass man sich im Thema einig sei. Sie soll vorerst über eine einheitliche Einhebungsstelle bei den Kassen bleiben, aber in einem zweiten Schritt von der Finanzverwaltung übernommen werden, hieß es zur APA unisono in den Büros von Kurz und Wöginger.

Zwei Schritte

Der Punkt aus ÖVP-Sicht ist, dass die Einhebung der Beiträge durch die Finanz laut Regierungsprogramm erst „in einem zweiten Schritt“ kommen soll. Derzeit rede man aber noch von Schritt eins: So sollen nämlich zunächst „die Prüfer der beiden wesentlichen Institutionen für die Lohnverrechnung (Finanzämter, Gebietskrankenkassen) in einer Prüfbehörde zusammengefasst werden“, wie im Koalitionspakt ausgeführt ist.

Unter der Hand ist laut APA aber zu hören, dass der Einfachheit halber die Einhebung vorerst bei der Sozialversicherung bleiben soll, die Prüfung hingegen generell beim Finanzministerium angesiedelt wird. Das diene den Unternehmern, denn für diese sei es mühsam, von verschiedenen Stellen geprüft zu werden. An Schritt zwei halte man aber fest, wurde der APA vom Kanzleramt versichert. Er soll ebenfalls noch in dieser Legislaturperiode kommen.

Wirren um AUVA

Bereits gestern hatten widersprüchliche Angaben aus der Bundes-ÖVP und den Ländern zur Zukunft der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) für Aufsehen gesorgt. Der Salzburger ÖVP-Gesundheitsreferent Christian Stöckl hatte nach ÖVP-Bund-Länder-Gesprächen von einem einheitlichen Eintreten für die Erhaltung der AUVA gesprochen. Der Bund hatte dem wenig später widersprochen.