Zentralmatura: Lehrermissgeschick in Wien

Zu einer Panne ist es heute bei der Mathematikzentralmatura in Wien gekommen. An einer Schule in Floridsdorf beendete der Lehrer die Reifeprüfung statt nach 4:30 bereits nach 3:30 Stunden.

Vier von sieben Zentralmaturatagen sind bisher absolviert, die überwiegende Mehrzahl der Klausuren geschrieben. Nach der heutigen Mathematikmatura zog Bundesschulsprecher Harald Zierfuß gegenüber der APA eine Zwischenbilanz.

