Tennis: Ein Satz fehlt Nadal noch auf Rekord

Rafael Nadal ist auf Sand weiter das Maß aller Dinge. Der Weltranglistenerste fertigte heute in der zweiten Runde in Madrid den Franzosen Gael Monfils in nur 73 Minuten ab und hat damit bereits 48 Sätze in Serie gewonnen.

Den von John McEnroe im Jahr 1984 auf Teppich aufgestellten Rekord kann der Spanier nun im Achtelfinale gegen den Argentinier Diego Schwartzman brechen. Für Novak Djokovic läuft es unterdessen auf der ATP-Tour weiter nicht rund. Der ehemalige Weltranglistenerste schied erneut frühzeitig aus.

Mehr dazu in sport.ORF.at