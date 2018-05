Lkw-Unfall in Polen: Autobahn „wie Tafel Schokolade“

Wie eine „riesige Tafel Schokolade“ mitten auf der Autobahn: Bei einem Lkw-Unfall in Polen sind gestern zwölf Tonnen flüssige Schokolade verschüttet worden. Das Fahrzeug fuhr aus bisher ungeklärten Gründen gegen eine Leitplanke und kippte um. „Wir haben eine fünf Zentimeter dicke Schicht Schokolade, die langsam fest wird“, so die Feuerwehr. Die Schokolade muss von der Fahrbahn „quasi abgekratzt“ werden, hieß es in polnischen Medien.

