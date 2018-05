Fußball: Juventus fertigt Milan im Cupfinale ab

Juventus Turin hat gestern in eindrucksvoller Manier erneut die Trophäe im italienischen Cup gewonnen. Die „Alte Dame“ fertigte im Endspiel in Rom den AC Milan mit 4:0 ab und holte sich damit bereits zum vierten Mal in Folge die Coppa Italia. Nach einer torlosen ersten Hälfte trat Juventus ab der 56. Minute eine Torlawine los und spielte Milan an die Wand. Damit steht Juve kurz vor dem Double, denn auch der siebente Meistertitel in Serie ist so gut wie fixiert.

