Italienische Polizei hob Zellen mutmaßlicher Islamisten aus

Die italienische Polizei hat nach eigenen Angaben zwei Zellen von Islamisten zerschlagen, denen kriminelle Geldtransaktionen zur Last gelegt werden und die zum Teil Dschihadisten in Syrien finanziert haben sollen. Wie die Justiz- und Polizeibehörden im norditalienischen Brescia sowie in Cagliari auf Sardinien heute mitteilten, lagen 14 Haftbefehle vor, 20 Hausdurchsuchungen wurden vorgenommen.

Die erste Zelle bestand aus zehn Syrern, die in Italien, Schweden, der Türkei und Ungarn Zahlungssysteme zu kriminellen Zwecken missbrauchten. „Zwei von ihnen sind außerdem der Finanzierung des Terrorismus beschuldigt“, hieß es.

„Kriminelle Vereinigung“

Die in Sardinien ausgehobene Gruppe bestand den Angaben zufolge aus vier syrisch- und marokkanischstämmigen Aktivisten. Diese sollen „Teil einer Zelle zur Unterstützung der Al-Nusra-Front“ sein, dem syrischen Ableger des Al-Kaida-Netzwerks. Sie werden verdächtigt, eine „kriminelle Vereinigung zur Unterstützung und Finanzierung des Terrorismus“ gebildet zu haben.