Dänischer Maler und Bildhauer Per Kirkeby gestorben

Der dänische Maler und Bildhauer Per Kirkeby ist gestern im Alter von 79 Jahren gestorben. Er sei friedlich eingeschlafen, bestätigte seine Familie der Zeitung „Politiken“. Kirkeby galt als bedeutendster Vertreter der dänischen Gegenwartskunst.

International erregte Kirkeby vor allem in Deutschland Aufmerksamkeit, er stellte aber auch im Londoner Tate, im Museum of Modern Art in New York und im Centre Pompidou in Paris aus.

APA/dpa/Federico Gambarini

Inspiriert von der Natur

Der Naturwissenschaftler Kirkeby ließ sich in seiner Arbeit häufig von der Natur inspirieren. Zu seinen Werken zählen zahlreiche abstrakte Landschaftsdarstellungen in leuchtenden Farben. Er unternahm Expeditionen nach Grönland und in die Arktis, reiste nach Mittelamerika, um die Kultur der Maya zu erforschen.

Zu Beginn der 1970er Jahre wandte sich Kirkeby von der Pop Art der informellen Malerei der 1950er Jahre zu. Später entstanden Skulpturen aus Backstein und Bronzeplastiken. 1978 wurde Kirkeby Kunstprofessor in Karlsruhe, 1989 ging er als Professor an die Städelschule in Frankfurt.

Schau in Kunsthalle Krems

In der Kunsthalle Krems war für Herbst eine Ausstellung anlässlich von Kirkebys 80. Geburtstag geplant. Diese muss nun in memoriam stattfinden. „Nun gedenken wir mit unserer Schau einem der größten Künstler unserer Zeit“, so der künstlerische Direktor Florian Steininger heute in einer Aussendung.

Die Ausstellung soll von 25. November bis 24. Februar 2019 einen Querschnitt aus Kirkebys malerischem, zeichnerischem und bildhauerischem Werk sowie selten gezeigte Arbeiten wie die Übermalungen fremder Bilder und die grafischen Holztafeln präsentieren.