Cobra schoss in Parndorf auf Gasflaschen

In Parndorf (Burgenland) gerieten gestern bei Schweißarbeiten mehrere Gasflaschen in Brand. Cobra-Beamte, die gerade in der Nähe bei einer Übung waren, schossen mit Sturmgewehren auf die Flaschen, um so für eine Druckentlastung zu sorgen und eine Explosion zu verhindern.

