Über 20 Tote bei Angriff auf iranische Ziele

Die Sorge über eine Zuspitzung der Lage in Nahost wächst, nachdem Israel in der Nacht auf Donnerstag seine bisher größte Militäroffensive auf iranische Einheiten in Syrien gestartet hat. Als Antwort auf iranische Raketenangriffe aus Syrien habe die israelische Armee dort „nahezu die gesamte iranische Infrastruktur“ beschossen, erklärte Verteidigungsminister Avigdor Lieberman. Mindestens 23 Menschen kamen laut Aktivisten ums Leben. Es gehe derzeit „wahrlich um Krieg und Frieden“, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Auch Frankreich und Russland warnten vor einer Eskalation.

