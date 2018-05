McCain macht gegen Haspel mobil

Gina Haspel, Kandidatin für die Spitze des US-Geheimdienstes CIA, ringt um ihre finale Bestätigung. Sie bemühte sich bei ihrer Senatsanhörung am Mittwoch zwar um eine klare Haltung in der heiklen Folterfrage. Die Zustimmung der Kongresskammer bleibt aber ungewiss. Kein Geringerer als der einflussreiche republikanische Senator John McCain appellierte vom Krankenbett aus an den Senat, Haspel nicht für das Amt zu bestätigen. Ihre Rolle, US-Folterpraktiken überwacht zu haben, sei „verstörend“, so McCain.

