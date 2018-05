„Lazarus“: Mehr Unterhaltung als Sinnsuche

„Lazarus“, David Bowies einziges Musical, hat gestern Abend am Wiener Volkstheater Premiere gefeiert. Das Publikum war von der knallig verstörenden Show begeistert. Die existentielle Sinnsuche eines Mannes, der sich nach dem Tod sehnt und nicht sterben kann, kam dabei jedoch zu kurz.

Noch bevor das Publikum sitzt und das Saallicht gelöscht wird, liegt Thomas Newton bereits auf der Bühne. Der Außerirdische, den Bowie 1976 im Kinofilm „Der Mann, der vom Himmel fiel“ verkörpert hat, ist vom Leben gezeichnet. Er trinkt, ist vereinsamt, ernährt sich von Fastfood und wartet vergeblich auf den Tod. Nach dem ersten Lied hebt sich der eiserne Vorhang und gibt den Blick auf jene Traumwelt frei, in die sich der Verzweifelte zurückgezogen hat.

Ein Trinker in Yogahosen

„Lazarus“ versteht sich als Fortsetzung des Films bzw. dessen Romanvorlage von Walter Trevis. Darin strandete Thomas Jerome Newton auf der Erde auf der Suche nach Wasser für seinen Heimatplaneten. Hier verdiente er ein Vermögen mit Patenten zur Energiegewinnung, wurde aber schließlich Opfer wissenschaftlicher Experimente. Eine Heimkehr zu seinem Stern wird unmöglich.

www.lupispuma.com/Volkstheater

Das Musical setzt 40 Jahre später an: Thomas Newton fantasiert, vom Gin betäubt, über die Familie auf dem Heimatplaneten, die verlorene Liebe auf der Erde und seine Todessehnsucht. Mit dem eleganten, eiskalten Alien, den Bowie einst verkörperte, hat der Thomas Newton der Wiener „Lazarus“-Inszenierung wenig gemein. Regisseur Milos Lolic inszeniert die Hauptrolle (Günter Franzmeier) eher als verkommenen Trinker denn desillusionierten Yuppie - gebatikte Yogahose und Kapuzenjacke inklusive.

Szenenapplaus für Bowie-Songs

Abgeschottet in seinen Erinnerungen, hantelt sich der Außerirdische durch verschiedene Episoden und Halluzinationen, die mal mehr, mal weniger Sinn ergeben und von 17 Bowie-Songs aus unterschiedlichen Schaffensperioden begleitet werden. Richtig in Fluss kommt das Ensemble dabei nur selten. Dafür glückt die musikalische Interpretation der Bowie-Nummern, die sich die achtköpfige Band, die Sängerinnen und Sänger gekonnt zu eigen machen. Das Publikum reagierte so gut wie jedes Mal mit Szenenapplaus.

Mit seiner tiefen, rauchigen Stimme verpasst Günter Franzmeier gleich der ersten Nummer, dem Titelstück „Lazarus“, eine mitreißende, gebrochene Tonalität. Ebenso präsent ist Christoph Rothenbuchner, der den dämonischen Gegenspieler Valentine singt und spielt - in einer Aufmachung, die stilistisch 70er-Jahre-Glamrock wie 90er-Jahre-Grunge bedient. Dieser bunte Stilmix bestimmt nicht nur alle Kostüme (Jelena Miletic), sondern auch die Bühne (Wolfgang Menardi), auf der man kalten Latex in schwarz und weiß genauso findet wie schillernde Regenbogenfarben.

Mehr Hitzewallung als Fiebertraum

Auf der Drehbühne türmen sich Schaukästen mit ausgestopften Tieren, die ein wenig an die Installationen des britischen Künstlers Damien Hirst erinnern und die man sich im Penthouse eines neureichen Aliens gut vorstellen kann. Es ist nur zu viel davon. Elch, Eisbär, Äffchen und Co. stehen ein bisschen unmotiviert herum. Die Traumwelt, in der Thomas Newton gefangen ist, gleicht mehr einer Messie-Wohnung. Von den großen Themen des „Lazarus“, der Verzweiflung, Einsamkeit und Todessehnsucht, lenkt das eher ab.

www.lupispuma.com/Volkstheater

Bowie selbst hat darauf bestanden, dass sein einziges Musical auf Theater- und nicht auf Musikbühnen gezeigt wird. „Lazarus“ solle sich wie ein Fiebertraum anfühlen, schrieb der Autor des Stücks, Enda Walsh. Vielleicht haben Milos Lolic und sein Team diese Ansage zu wörtlich genommen. Am Wiener Volkstheater wird der „Lazarus“ eher zu einer zweistündige Hitzewallung, wenn auch zu einer unterhaltsamen. Dem Premierenpublikum gefiel die bunte Requiemrevue auf jeden Fall. Der Schlussapplaus war ausgiebig.