Ältester Regierungschef der Welt

Politiker, die sich im hohen Alter noch im Geschäft versuchen, gibt es weltweit so einige. Die meisten von ihnen haben sich mit über 90 Jahren schon aus der Politik zurückgezogen. Anders ist es beim neuen Premier Malaysias: Mahathir Mohamad ist am Donnerstag vereidigt worden - mit 92 wurde der vielfach als „Dr. M“ bezeichnete damit ältester Regierungschef der Welt. Erstmals seit 1957 ist damit ein Oppositioneller an der Macht. Aber: Premier war er bereits 22 Jahre lang - und das aufseiten des jetzigen politischen Gegners.

