Türkei: Erneut Dutzende mutmaßliche Putschisten verhaftet

22 Monate nach dem Putschversuch in der Türkei dauern die Massenfestnahmen an. Die Staatsanwaltschaft ordnete heute die Festnahme von 189 Verdächtigen an, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

In Izmir und anderen Provinzen seien mehr als 80 Gesuchte festgenommen worden. Die Verdächtigen würden beschuldigt, Verbindungen zu dem im US-Exil lebenden Prediger Fethullah Gülen zu unterhalten, den die Regierung für den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwortlich macht. Die Razzien richteten sich vor allem gegen frühere Soldaten der Luftwaffe und Mitarbeiter einer inzwischen per Dekret geschlossenen Schule.

252-mal lebenslang

Gestern hatte die türkische Staatsanwaltschaft für mehrere mutmaßliche Anführer des Putschversuchs jeweils 252-mal lebenslang gefordert. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, ist unter ihnen der frühere Luftwaffenkommandeur Akin Öztürk; auch Ali Yazici, ein früherer Adjutant von Präsident Recep Tayyip Erdogan, und Mehmet Disli, ein Bruder eines hohen Regierungspolitikers, sind betroffen.

Wie viele Angeklagte von den Haftforderungen betroffen sind, ließ Anadolu offen. Sie sollen zum „Rat für den Frieden in der Heimat“ gehört haben, der den Putschversuch geleitet haben soll. In dem Prozess sind insgesamt 224 Menschen angeklagt, an dem Umsturzversuch beteiligt gewesen zu sein, bei dem 249 Menschen starben.