ÖFB-Cup: Sturm jubelt in „magischer Nacht“

1996, 1997, 1999, 2010 und 2018: Das sind die Jahreszahlen der Cuptriumphe von Sturm Graz. Über den 1:0-Sieg nach Verlängerung am Mittwoch im Finale in Klagenfurt war der Jubel bei den Steirern besonders ausgelassen. Stefan Hierländer hatte mit seinem Goldtor die „Blackies“ in der 112. Minute gegen die in Unterzahl spielenden Salzburger ins große Glück geschossen. „Natürlich feiern wir, das ist doch eine Riesensensation, und noch dazu haben wir uns den Sieg wirklich verdient“, sagte Sturm-Regisseur Peter Zulj.

