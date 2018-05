Semifinale mit Wikingern und Robotern

Die letzten zehn Finalteilnehmer des 63. Eurovision Song Contest stehen fest – in Summe haben am Donnerstagabend im Rahmen des zweiten Semifinales 18 Länder um ein Finalticket gewetteifert, was in einem wilden Durcheinander der Genres und Stile von Country-Rock über Eurodance bis Crossover-Sounds resultierte. Mit Alexander Rybak hat es in der Lissaboner Altice Arena ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten gegeben. Der norwegische Song-Contest-Sieger des Jahres 2009 hat sich mit viel Elan erwartungsgemäß ins Finale gesungen und gefiedelt und damit signalisiert, dass mit ihm zu rechnen ist.

