Tote in der Obersteiermark: Sohn gestand Tat

In St. Peter-Freienstein (Bezirk Leoben/Steiermark) ist heute eine Frau tot in ihrem Haus aufgefunden worden. Am Abend gab die Polizei bekannt, dass ihr Sohn die Tat gestanden habe. Er wurde nach dem Leichenfund im LKH Graz-Südwest festgenommen, wo er kurz zuvor eingeliefert worden war. Die Obduktion ergab, dass das Opfer an zahlreichen Stichen gestorben ist. Die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden.