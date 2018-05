Mann in Mistelbach beschossen: Tat angekündigt?

In Zusammenhang mit der Schussabgabe auf einen 19-Jährigen vor einem Schulzentrum in Mistelbach gestern berichtete der „Kurier“ heute Abend in seiner Online-Ausgabe, dass der 18-Jährige die Tat angekündigt haben dürfte. Laut der Mutter habe ihr Sohn in einem Brief geschrieben, dass er sich an zwei Burschen rächen wollte „für das, was sie ihm angetan haben“.

„Er war bis jetzt immer ein ganz normaler Jugendlicher“

Ihr Sohn habe sich der Familie gegenüber niemals seltsam verhalten, erklärte die Mutter des 18-Jährigen, der für wenige Monate die HAK in Mistelbach besuchte, dem Bericht zufolge. Er habe damals selbst die Schule verlassen wollen, von Problemen mit Mitschülern habe er nicht gesprochen.

„Er war bis jetzt immer ein ganz normaler Jugendlicher, zwar immer sehr ruhig, aber psychisch stabil meiner Meinung nach“, hieß es demnach in einer Stellungnahme der Frau. Es breche ihr das Herz und sie mache sich schreckliche Vorwürfe, nichts gemerkt zu haben.