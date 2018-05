Venezuela: Maduro rechnet mit überwältigendem Wahlsieg

Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro rechnet bei der Wahl am 20. Mai mit einem überwältigenden Wahlsieg. Bei 20,5 Millionen Wahlberechtigten könne er zwölf Millionen Stimmen erhalten, sagte er gestern vor Anhängern in der Stadt Asuncion. Seine sozialistische Partei PSUV hat 6,4 Millionen Mitglieder. „Wenn diese 6,4 Millionen in der Früh um 6.00 Uhr wählen gehen, haben sie den ganzen Tag frei, um einen anderen Wähler zu suchen - das wären dann zwölf Millionen. Das werden wir machen“, sagte der Staatschef.

Zuvor hatte Maduro von seinen Wählern stets zehn Millionen Stimmen gefordert - einen Wert, den selbst sein wesentlich populärerer Vorgänger Hugo Chavez nie erreichte. Trotz der schweren wirtschaftlichen Krise und großer Unzufriedenheit in dem südamerikanischen Land gilt Maduros Wiederwahl als sicher. Die Opposition hat der Präsident weitgehend ausgeschaltet. Zahlreiche Staaten haben bereits angekündigt, die Abstimmung nicht anzuerkennen.