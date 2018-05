Tennis: Thiem kämpft sich ins Viertelfinale

Dominic Thiem hat beim Masters-1000-Tunrier in Madrid nach einem Kraftakt den Einzug ins Viertelfinale geschafft. Der 24-Jährige feierte heute gegen den Kroaten Borna Coric nach Satzrückstand letztlich noch einen hart erkämpften Sieg und den Aufstieg in die Runde der letzten Acht. Dort kommt es am Freitag zur Neuauflage des Vorjahresfinales gegen Spaniens Superstar Rafael Nadal.

