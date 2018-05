Murdochs News Corp schreibt hohe Verluste

Der Medienkonzern News Corp des Medienmoguls Rupert Murdoch ist wegen Abschreibungen in Australien tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Im dritten Quartal weitete sich der Verlust des in New York ansässigen Konzerns nach Angaben von gestern von fünf Mio. Dollar im Jahresabstand auf 1,13 Mrd. Dollar (950 Mio. Euro) aus. Der Umsatz legte zugleich um 5,8 Prozent auf 2,09 Mrd. Dollar zu.

News Corp hatte sich im März mit dem australischen Medienkonzern Telstra auf eine Zusammenlegung von Geschäftsteilen geeinigt, was zu den Belastungen für den ganzen Konzern geführt habe.

Zu News Corp gehören unter anderem das „Wall Street Journal“ und das Verlagshaus HarperCollins. Die Aktien gaben im nachbörslichen Handel 1,7 Prozent nach.