Immer mehr Gehörlose maturieren an AHS

Mit Gebärdensprache zur Matura: In Wien können immer mehr gehörlose Menschen die Reifeprüfung an einer AHS ablegen. Derzeit gibt es dafür drei Gymnasien. Allerdings fehlt es an Förderungen für Stützlehrer und Dolmetscher.

