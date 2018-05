Oscar-Preisträger Rockwell macht bei „Trolls 2“ mit

Das „Trolls“-Team erhält hochkarätige Verstärkung: Zu den Hauptdarstellern Justin Timberlake und Anna Kendrick stoßen in der geplanten Fortsetzung Oscar-Preisträger Sam Rockwell sowie der deutsche YouTuber und Komiker Flula Borg.

APA/AFP/Getty Images/Nicholas Hunt

Wie das Studio DreamWorks Animation gestern mitteilte, sind bei „Trolls 2“ auch Chance the Rapper, Anthony Ramos, Jamie Dornan und Karan Soni neu dabei.

Die Fortsetzung des Zeichentrickfilms um die beliebten Trollfiguren soll 2020 in die Kinos kommen. Kendrick und Timberlake sind mit ihren Stimmen für die Figuren Poppy und Branch wieder an Bord. Rockwell hatte im März den Oscar für seine Nebenrolle in „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ gewonnen. Der 36-jährige Flula Borg war zuvor an der Seite von Kendrick in der Musikkomödie „Pitch Perfect 2“ zu sehen.

Der Originalfilm spielte 2016 weltweit rund 340 Millionen Dollar ein. Die Trollpuppen mit den Kulleraugen und großen Haartollen wurden in den 1950er Jahren vom Dänen Thomas Dam erfunden.