Fünf Sterne auch für neutralen Regierungschef in Italien

Inmitten ihrer Sondierungsgespräche mit der rechtspopulistische Lega hat die populistische Fünf-Sterne-Bewegung einen neutralen Regierungschef ins Spiel gebracht und geht damit auf Italiens Präsident Sergio Mattarella zu.

Eine Möglichkeit sei, eine dritte Person mit hohem Ansehen auszuwählen, die das Vertrauen sowohl der italienischen Bürger als auch der internationalen Partner genieße, sagte Vincenzo Spadafora, ein Vertrauter des Fünf-Sterne-Chefs Luigi Di Maio, dem „Corriere della Sera“ heute. Wenn alles gut laufe, könne bereits nächste Woche die Regierung vereidigt werden, fügte Spadafora hinzu.

Präsident urgierte Expertenregierung

Präsident Mattarella, der das letzte Wort hat, favorisiert eine Regierung aus parteiunabhängigen Experten. Er hat aber den beiden EU-skeptischen Parteien noch einmal Aufschub bis Sonntag gegeben, um in ihren Sondierungen zu einem Ergebnis zu kommen. Eine Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega dürfte jedoch Investoren sowie die Europäische Union alarmieren, denn beide eint ihre Ablehnung der EU-Haushaltsregeln.

Die beiden Parteien haben nach eigenen Angaben bedeutende Schritte hin zu einer Regierungsbildung gemacht, die die seit mehr als zwei Monaten andauernde Hängepartie seit der Parlamentswahl beenden würde. Offen war aber, wer die Regierung führen soll - Di Maio oder Lega-Chef Matteo Salvini. Di Maio hat sich schon bereiterklärt, auf das Amt des Regierungschefs zu verzichten.

Berlusconi verzichtete auf Regierungsfunktion

Erst am Mittwoch hatte der frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi mit dem Verzicht auf eine Beteiligung seiner Forza Italia an einer neuen Regierung den Weg für ein Bündnis aus Lega und Fünf Sternen frei gemacht. Forza Italia und Lega hatten für die Parlamentswahl am 4. März eine Allianz geschmiedet und wurden stärkste Kraft.

Allerdings reichte es weder für sie noch für die Fünf Sterne, die stärkste Einzelpartei wurden, zu einer absoluten Mehrheit. Di Maio hatte eine Regierungsbeteiligung der Forza Italia kategorisch abgelehnt.