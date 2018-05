12. Juni, Singapur: Treffen für den „Weltfrieden“

Termin und Ort des Gipfels zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un stehen nun fest: Das historische Treffen soll am 12. Juni in Singapur stattfinden. Trump gab das gestern bekannt - wenige Stunden, nachdem drei in Nordkorea inhaftierte US-Bürger in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt waren. Via Twitter äußerte Trump seine Hoffnungen: Man wolle „versuchen, das zu einem sehr besonderen Moment für den Weltfrieden zu machen“.

