Formel 1: Vettel will zurück an die Spitze

Nach dem Traumstart mit zwei Siegen zu Saisonbeginn ist es für Sebastian Vettel zuletzt zweimal nicht nach Wunsch gelaufen. Beim Grand Prix von Spanien am Sonntag (15.10 Uhr, live in ORF eins) will der Ferrari-Pilot wieder in die Erfolgsspur finden.

Mit einem Sieg in Barcelona würde er sich die WM-Führung von Lewis Hamilton zurückholen. Einen großen Schritt dazu könnte der Deutsche bereits im Qualifying am Samstag machen.

