Sänger Scott Hutchison vermutlich tot gefunden

Der vermisste Sänger der schottischen Band Frightened Rabbit, Scott Hutchison, ist vermutlich tot aufgefunden worden. Die Polizei teilte heute mit, sie habe in einem Hafen nahe Edinburgh eine Männerleiche gefunden.

Der Musiker war am Mittwoch als vermisst gemeldet worden, nachdem er nicht in sein Hotel in South Queensferry bei Edinburgh zurückgekehrt war. Laut Polizei wurde die Leiche noch nicht offiziell identifiziert. Hutchisons Familie sei aber bereits informiert worden.

AP/PA FILE/Dominic Lipinski

„Labiler Zustand“

Sein Bruder und Bandkollege Grant Hutchison hatte sich nach dem Verschwinden des 36-Jährigen äußerst besorgt geäußert. Scott sei in einem „labilen Zustand“, alle seien „unglaublich besorgt“. Die letzte Nachricht des Sängers auf Twitter lautete: „Ich bin jetzt weg. Danke.“

Die Indie-Rockgruppe Frightened Rabbit war vor 14 Jahren von den Brüdern Hutchison gegründet worden. Mit ihren jüngsten drei Alben schaffte es die Band jeweils in die britischen und US-amerikanischen Charts.