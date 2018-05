Kritik an Medien nach „Freitod“ von 104-Jährigem

Heftige Kritik am Umgang der Medien mit dem assistierten Suizid eines 104-jährigen Australiers in der Schweiz hat die Geschäftsführerin des Wiener Bioethik-Instituts IMABE, Susanne Kummer, geübt. Der Wissenschaftler David Goodall nahm sich gestern in Basel das Leben. IMABE ist ein Institut der Bischofskonferenz.

