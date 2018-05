Eishockey-WM: ÖEHV-Goalie gegen Angstgegner im Fokus

Heute (16.15 Uhr, live in ORF Sport +) kommt es für Österreichs Nationalteam bei der Eishockey-WM in Dänemark zum ersten Showdown um den Klassenerhalt. Gegen Frankreich muss ein Sieg her, um die Tür zum Verbleib im Oberhaus weit aufzustoßen.

Wer auch immer für Österreich im Tor steht, wird zur Schlüsselfigur im Schlüsselspiel. „Er muss der beste Mann auf dem Eis sein“, so Goalielegende und aktueller Torhüter-Coach Reinhard Divis gegenüber ORF.at.

