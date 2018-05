Cesar Sampson mit Startnummer fünf

Die Halbfinal-Vorauswahl ist überstanden, die Startreihenfolge der 26 Finalisten ist festgelegt: Das 63. Song-Contest-Finale geht am Samstagabend über die Bühne - und das Rennen scheint so offen wie schon einige Jahre nicht mehr. Der österreichische Teilnehmer Cesar Sampson, mit Startnummer fünf im Programm, wird derzeit im Mittelfeld gehandelt. Doch Überraschungen scheinen heuer programmiert, denn bis zuletzt tat sich an der Spitze des Favoritenfeldes nämlich so einiges. Und die Bandbreite der potenziellen Siegerhits reicht von Partyhits aus Zypern und Israel über perfekten Pop aus Schweden bis zur ruhigen Ballade aus Deutschland.

