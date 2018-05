Zwei getrennte Arbeitsgruppen

In den „Brexit“-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien lassen die großen Durchbrüche auf sich warten. Auch in den eigenen Reihen hat die britische Regierungschefin Theresa May mit teils harten Fronten zu kämpfen. Im britischen Kabinett stehen einander Ministerinnen und Minister teils unversöhnlich gegenüber - etwa wenn es um künftige Zollvereinbarungen zwischen Großbritannien und der EU geht. Die Lösung soll jetzt eine Aufspaltung des Regierungsteams bringen. In zwei getrennten Arbeitsgruppen sollen die Kabinettsmitglieder möglichst schnell ihre Differenzen ausbügeln.

