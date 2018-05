Song Contest: Startnummer fünf für Cesar Sampson

Österreichs Hoffnung Cesar Sampson startet morgen mit dem frühen Startplatz fünf in das Finale des 63. Eurovision Song Contest in Portugals Hauptstadt Lissabon. Diese Entscheidung gaben die Verantwortlichen für die größte TV-Show der Welt in der Nacht bekannt.

Ob sie in der ersten oder zweiten Hälfte des Finales starten, zogen die Kandidaten bei der Pressekonferenz im Anschluss an ihr Halbfinale. Die detaillierte Startreihenfolge wurde dann aber von Showproduzent Christer Björkman gemeinsam mit dem Supervisor der European Broadcasting Union, Jon Ola Sand, nach „dramaturgischen Gesichtspunkten“ festgelegt.

Allerdings müssen auch praktische Gesichtspunkte wie die Umbauzeit bei aufwendig inszenierten Nummern bedacht werden.

Wilde Genremischung im zweiten Semifinale

Die letzten zehn Finalteilnehmerinnen und Finalteilnehmer wurden gestern im Rahmen des zweiten Semifinales ermittelt, was in einem wilden Durcheinander der Genres und Stile von Country-Rock über Eurodance bis Crossover-Sounds resultierte.

Mit Alexander Rybak gab es in der Lissabonner Altice Arena ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Der norwegische Song-Contest-Sieger des Jahres 2009 sang und fiedelte sich mit viel Elan erwartungsgemäß ins Finale und signalisierte damit, dass mit ihm zu rechnen ist.

