Gelegenheitsjobs statt Ausbildung

In überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen kommen Lehrlinge unter, die keinen Ausbildungsplatz in einem klassischen Betrieb finden. Das Arbeitsmarktservice (AMS) will die Ausbildungsbeihilfe, die über 18-Jährige hier erhalten, ab September deutlich kürzen. Kritiker dieser Maßnahmen fürchten, dass die Betroffenen statt der Ausbildung auf Gelegenheitsjobs setzen könnten - mit langfristigen Folgen.

