Tennis: Spielstand bei Thiem - Nadal

Dominic Thiem trifft derzeit beim Masters-1000-Turnier in Madrid im Viertelfinale auf Rafael Nadal. In der Neuauflage des Vorjahresfinales hofft der als Nummer fünf gesetzte Österreicher gegen den spanischen Sandplatzkönig auf ein engeres Duell als bei der zuletzt in Monte Carlo erlittenen 0:6 2:6-Niederlage.

