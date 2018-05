Formel 1: Mercedes gibt in Spanien Ton an

Die Freien Trainings für den Formel-1-Grand-Prix von Spanien am Sonntag sind heute eine Angelegenheit der Silberpfeile gewesen. Lewis Hamilton erzielte am Circuit de Barcelona-Catalunya im zweiten Training die Bestzeit. Der WM-Spitzenreiter kam dabei aber nicht an die Zeit seines Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas heran, der im ersten Training noch schneller gewesen ist.

