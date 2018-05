150 Mio. Dollar Schätzwert: Modigliani-Akt vor Auktion

Ein Aktgemälde des italienischen Malers Amedeo Modigliani (1884 - 1920) könnte bei einer Versteigerung in New York kommenden Montag laut Auktionshaus Sotheby’s mehr als 150 Millionen Dollar (etwa 123 Millionen Euro) bringen. Das sei die höchste Schätzung, die jemals vor der Auktion eines Kunstwerks abgegeben worden sei, teilte Sotheby’s mit.

APA/AFP/Anthony Wallace

Das Gemälde „Nu couche (sur le cote gauche)“ von 1917 zeigt eine nackte Frau, die auf einer weißen Decke liegt, dem Betrachter den Rücken zuwendet und über die Schulter schaut. Modigliani malte insgesamt 22 liegende nackte Frauen, die damals für einen Skandal in der Kunstwelt sorgten. Die meisten Bilder sind heute im Besitz von Museen.

Das Bild ist 147 Zentimeter breit und damit das größte Werk, das Modigliani je gemalt hat. Der derzeitige Besitzer, dessen Identität das Auktionshaus zunächst nicht preisgab, hatte das Bild 2003 bei einer Auktion für 26,9 Millionen Dollar gekauft.

„Salvator Mundi“ hält Rekord

Im November 2015 war ein kleineres Werk aus der „Nu Couche“-Serie in New York für 170,4 Millionen Dollar versteigert worden - auf der Liste der Kunstwerke mit den höchsten Auktionserlösen steht es nach dem „Salvator Mundi“ und Picassos „Die Frauen von Algier (Version 0)“ auf Platz drei. „Salvator Mundi“ von Leonardo da Vinci war Mitte November des Vorjahres in New York für die Rekordsumme von 450,3 Millionen Dollar versteigert worden.

AP/Julie Jacobson

Ein Auktionsrekord wurde diese Woche bereits gebrochen: Die Kunstsammlung des verstorbenen US-Milliardärs David Rockefeller und seiner Frau Peggy ist mit einem Erlös von 830 Millionen Dollar (697 Mio. Euro) die bisher teuerste versteigerte Privatkollektion. Diese Summe kam inklusive Käuferprämie insgesamt über mehrere Tage beim Auktionshaus Christie’s in New York zusammen.

Der Rockefeller-Besitz brach einen 2009 aufgestellten Rekord aus Paris. Dort hatte die Sammlung des französischen Modeschöpfers Yves Saint Laurent 373 Millionen Euro eingebracht. Die mehr als 1.500 Kunstgegenstände aus Rockefellers Sammlung holten nun rund die doppelte Summe. Darunter waren etwa wertvolle Gemälde aus dem 19. und 20. Jahrhundert, antike Möbel, Porzellan, Skulpturen und Dekor.