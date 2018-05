Mistelbach: Angeschossener auf Weg der Besserung

Der am Mittwoch vor dem Bundesschulzentrum in Mistelbach (Niederösterreich) angeschossene Schüler befindet sich auf dem Weg der Besserung. An die Tat kann er sich nur eingeschränkt erinnern, erzählte der 19-Jährige gegenüber dem ORF Niederösterreich.

Mehr dazu in noe.ORF.at